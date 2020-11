GF VIP Alfonso Signorini entra nella casa del Grande Fratello Vip

AlessiofFratini : Comunque ci sono Taylor e Soleil, inutile dire che il prossimo anno quelle sue devono andare al GF vip! Alfonso non… - R0Sava : #gfvip questa settimana è STATO di merda x tutti Pesante .. Domani sera sentire ALFONSO che dirà è stato una belli… - Citizen03289139 : #Gregorelli GF Vip, i pronostici di Signorini: Elisabetta Gregoraci non lascerà – DiLei - leperlediglo : ad avercela sta certezza Alfò #gfvip - jes_andreoli : GF Vip, Alfonso 'confessa': Eli e Oppini restano, Enock forse no -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Alfonso

SoloDonna

Mino Magli, ex di Elisabetta Gregoraci, ha fatto un appello a Barbara d'Urso per dimostrare la sua sincerità al pubblico del GF Vip.Notte in bianco per Elisabetta Gregoraci in attesa di abbandonare il Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5. Elisabetta Gregoraci, nel ...