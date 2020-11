Gestione clientelare della spesa pubblica, nei guai i sindaci di Orria e Perito (Di venerdì 27 novembre 2020) di Pina Ferro Gestione clientelare della spesa pubblica nei guai 11 amministratore di comuni di Perito e di Orria. Le misure restrittive eseguite, ieri mattina, dai carabinieri sono giunte a conclusione di una laboriosa attività investigativa avviata anche a seguito di alcune segnalazioni. Nei guai oltre agli amministratori, sono finiti anche amministratori di note imprese cilentane. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, Sergio Marotta, ha disposto il divieto di dimora per il primo cittadino di Orria, Mauro Inverso; l’interdizione dalle proprie funzioni per 6 mesi, invece, per il primo cittadino di Perito, Carlo Cirillo. Sospesi dall’esercizio per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 27 novembre 2020) di Pina Ferronei11 amministratore di comuni die di. Le misure restrittive eseguite, ieri mattina, dai carabinieri sono giunte a conclusione di una laboriosa attività investigativa avviata anche a seguito di alcune segnalazioni. Neioltre agli amministratori, sono finiti anche amministratori di note imprese cilentane. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ValloLucania, Sergio Marotta, ha disposto il divieto di dimora per il primo cittadino di, Mauro Inverso; l’interdizione dalle proprie funzioni per 6 mesi, invece, per il primo cittadino di, Carlo Cirillo. Sospesi dall’esercizio per ...

