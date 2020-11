CovidLeaks, per raccogliere dati trasparenti sulla pandemia (Di venerdì 27 novembre 2020) dati aperti, disaggregati e leggibili da chiunque voglia analizzarli. È quello che ormai da mesi insieme ad alcuni tra i più autorevoli scienziati italiani e la Società italiana di Statistica, chiediamo alle Istituzioni. I cittadini italiani stanno rinunciando alle loro libertà, al loro lavoro, ai loro affetti, per contrastare la pandemia e hanno il diritto di sapere come stanno realmente le cose. Abbiamo ribadito questa urgenza aderendo alla petizione online #datiBeneComune, sperando che decine di migliaia di firme e centinaia di organizzazioni promotrici potessero rappresentare una voce abbastanza forte da essere ascoltata. Eppure ancora nulla si è mosso. Sono passati ormai più di 20 giorni da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’intenzione di condividere con la comunità scientifica i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020)aperti, disaggregati e leggibili da chiunque voglia analizzarli. È quello che ormai da mesi insieme ad alcuni tra i più autorevoli scienziati italiani e la Società italiana di Statistica, chiediamo alle Istituzioni. I cittadini italiani stanno rinunciando alle loro libertà, al loro lavoro, ai loro affetti, per contrastare lae hanno il diritto di sapere come stanno realmente le cose. Abbiamo ribadito questa urgenza aderendo alla petizione online #BeneComune, sperando che decine di migliaia di firme e centinaia di organizzazioni promotrici potessero rappresentare una voce abbastanza forte da essere ascoltata. Eppure ancora nulla si è mosso. Sono passati ormai più di 20 giorni da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l’intenzione di condividere con la comunità scientifica i ...

Dati aperti, disaggregati e leggibili da chiunque voglia analizzarli. È quello che ormai da mesi insieme ad alcuni tra i più autorevoli scienziati italiani e la Società italiana ...

“CovidLeaks”, l’importanza dei dati aperti e disaggregati sulla pandemia

Una piattaforma per la raccolta delle segnalazioni anonime provenienti dai cittadini, per sviluppare elaborazioni dei dati sul virus.

Dati aperti, disaggregati e leggibili da chiunque voglia analizzarli. È quello che ormai da mesi insieme ad alcuni tra i più autorevoli scienziati italiani e la Società italiana ...Una piattaforma per la raccolta delle segnalazioni anonime provenienti dai cittadini, per sviluppare elaborazioni dei dati sul virus.