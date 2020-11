Coronavirus: al via riunione Conte-capi delegazione a P.Chigi (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - E' iniziata da pochi minuti la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Presente all'incontro anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo le nuove misure anti-Covid da adottare con il nuovo Dpcm -quello attualmente in vigore scadrà il 3 dicembre- nonché in vista dell'arrivo delle festività natalizie. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - E' iniziata da pochi minuti laa Palazzotra il premier Giuseppee idelle forze di maggioranza. Presente all'incontro anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo le nuove misure anti-Covid da adottare con il nuovo Dpcm -quello attualmente in vigore scadrà il 3 dicembre- nonché in vista dell'arrivo delle festività natalizie.

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - E' iniziata da pochi minuti la riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Presente all'incontro anche il ...

Coronavirus, da Ue via libera alla rimodulazione di 500 milioni per sanità e imprese

La Commissione europea ha approvato la modifica del Por. I fondi serviranno per sostenere i settori più in crisi. Spirlì: «Ora azioni più incisive per il contrasto al Coronavirus» ...

Coronavirus, da Ue via libera alla rimodulazione di 500 milioni per sanità e imprese

La Commissione europea ha approvato la modifica del Por. I fondi serviranno per sostenere i settori più in crisi. Spirlì: «Ora azioni più incisive per il contrasto al Coronavirus»