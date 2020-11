Chiede alcolici in area servizio minacciando con cacciavite e mannaia | denunciato 35enne

(Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio, nel corso di undi pattuglia, sono stati allertati da un addetto inad una stazione didi Corso Francia dove, pochi istanti prima, si era presentato un uomo, evidentemente su di giri, che aveva chiesto insistentemente degli. Messo alla porta, lo sconosciuto ha proseguito nella sua insolita camminata solitaria lungo la strada. Ottenuta la descrizione del sospettato, i Carabinieri lo hanno intercettato poco lontano: l’uomo, unoriginario del Brasile, ma domiciliato da tempo a Roma e gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, durante il controllo, e’ stato trovato in possesso di unadi 18 centimetri, nascosta dietro la schiena, e di uninfilato ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiede alcolici

RomaDailyNews

A bar e ristoranti a Tokyo è stato chiesto di anticipare la chiusura per le prossime tre settimane per evitare ...Aumenta il consumo di droghe pesanti, ma a crescere in maniera importante, durante il lockdown, è stato anche il consumo di alcol. Quali sono i numeri di Monza e della Brianza? “L’aumento del consumo ...