Borse 27 novembre | l’Europa apre contrastata

(Di venerdì 27 novembre 2020) . In avvio Milano guadagna lo 0,24 per cente. Asia in positivo. MILANO –27. Ultima seduta settimanale per i mercati. Dopo l’andamento contrastato di giovedì, gli indici sperano di chiudere in positivo per recuperare il terreno perso nelle scorse settimane.27, Piazza Affariin positivo Aperturadopo la chiusura in negativo di giovedì. Milano ritorna ad essere la Maglia Rosa con un rialzo dello 0,24% in avvio. In positivo anche Francoforte (+0,05%), mentre inizio in rosso Parigi (-0,04%) e Londra (-0,42%). Grafico BorsaAndamento positivo in Asia. La migliore è stata Shanghai (+1,5%). Bene anche Hong Kong (+0,39%) e Tokyo (+0,4%). I mercati in tempo reale Notizia in aggiornamento