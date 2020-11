Al via 'C come curabile', campagna digitale su epatite C (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - In collaborazione con Gilead Al via 'C come curabile', campagna, tutta digitale, di informazione e sensibilizzazione sull'epatite C, malattia che in Italia interessa, nella sua forma cronica, circa l'1% della popolazione. Promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni pazienti, società scientifiche ed enti che si occupano di malattie infettive, la campagna - attraverso un sito ( "Si stima che in Italia le persone inconsapevoli di avere l'epatite C, il cosiddetto sommerso, siano da 250 mila a 300 mila. Si tratta di persone entrate in contatto con il virus senza sospettarlo perché non hanno sintomi o non ne hanno in modo evidente", spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) - In collaborazione con Gilead Al via 'C',, tutta, di informazione e sensibilizzazione sull'C, malattia che in Italia interessa, nella sua forma cronica, circa l'1% della popolazione. Promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni pazienti, società scientifiche ed enti che si occupano di malattie infettive, la- attraverso un sito ( "Si stima che in Italia le persone inconsapevoli di avere l'C, il cosiddetto sommerso, siano da 250 mila a 300 mila. Si tratta di persone entrate in contatto con il virus senza sospettarlo perché non hanno sintomi o non ne hanno in modo evidente", spiega Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive e ...

virginiaraggi : #StradeNuove Ecco come si presenta via Collatina, una delle strade più importanti della periferia est della città,… - enpaonlus : Dopo 5 anni dall’adozione, viene rifiutato dalla famiglia come un pacco. Ma il cane Dart non smette d…… - straneuropa : Ecco il #Mes: cos’è, come funziona, che benefici avrà davvero l’Italia Se leggete questo, poi diventa tutto più f… - alicepelliciari : ZELLETTA COME IN CONFESSIONALE DUE PAROLE E POI LO MANDANO VIA POVERO CROCCANTINOOO???? #GFVIP - trottark : RT @rinnovabiliit: ?? #CambiamentiClimatici: Il nuovo rapporto @Legambiente mette in evidenza come siano stati colpiti 507 Comuni. E prenden… -