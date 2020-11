Addio Maradona | a Napoli in strada con l’autocertificazione | “Rendo omaggio al Pibe”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono decisamente motivi di “comprovate esigenze”, per dirla come il Premier Giuseppe Conte, quelli che hanno spinto migliaia di napoletani allo stadio San Paolo che ancora oggi accoglie i tifosi azzurri e che presto sarà intitolato all’ultimo re di: Diego Armando. Così, mentre qualcuno abbozza le polemiche per gli assembramenti in zona rossa, spuntache al meglio racconta il momento che stanno vivendo in queste ore i napoletani e non solo. In“per rendereal Dio del calcio” si legge su un autocertificazione posta all’esterno dell’arena di Fuorigrotta assieme a migliaia di sciarpe, vessilli e ricordi di un numero 10 che non ha mai lasciato questa città, oggi ancora sconvolta per la sua ...