28.352 nuovi casi e 827 morti: vaccino obbligatorio, pericoloso lasciare gli italiani liberi di scegliere (Di venerdì 27 novembre 2020) Il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, si schiera per l'imposizione del vaccino anti Covid. lasciare gli italiani liberi di scegliere è un rischio, a suo avviso. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi, morti a guariti – salgono L'articolo proviene da Leggilo.org.

