X Factor 2020 | ecco il primo eliminato del quinto live show

Leggi su zon

(Di giovedì 26 novembre 2020) La quinta puntata di Xha visto scontrarsi i sette artisti rimasti in gara. Scopriamo chi è l’della prima manche Prevede una doppia eliminazione ildi Xdi stasera, giovedì 26 novembre. Il primi eliminati della quinta puntata dellosono i Melancholia della categoria Gruppi capitanata da Manuel Agnelli. Questi, durante la prima manche, dove è stata l’orchestra ad accompagnare gli artisti, si sono scontrato al ballottaggio con Naip, il cui inedito è stato, nel corso della settimana, il meno ascoltato sulle piattaforme musicali. LoLo, in onda su Sky e NOW TV alle 21:15, vede alla conduzione un energico Alessandro Cattelan che, nelle puntate precedenti, era stato sostituito da Daniela Collu perché risultato ...