Troppi suicidi | il ponte sospeso va ingabbiato

San Marcello Piteglio (Pistoia), 26 novembre 2020 - ponte sospeso, una presenza ingombrante nel dibattito dell'ultimo consiglio comunale. Diviso a metà tra importante meta turistica e triste ...

Dopo il picco di suicidi il consiglio comunale affronta la questione: rialzare le protezioni laterali per impedire la scalata al celebre ponte sospeso sul torrente Lima ...

