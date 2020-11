Traffico Roma del 26-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti per incidente sulla Viale Etiopia vicino a Batteria Nomentana sulla raccordo anulareintenso all’uscita Casilina nella carreggiata esterna via libera nelle zone alimitato ricordiamo zone percorribili fino al 3 dicembre a seguito della sospensione del divieto stasera chiusura della galleria Giovanni XXIII tunnel che a partire dalle 22 sarà chiuso in entrambe le direzioni mentre dalla mezzanotte circa chiuderanno il sottopasso che da via Marsala Porta in via Giolitti dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il ...