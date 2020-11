“Tornerà e faremo una festa” Non è più tornata, morta di Covid a 14 anni (Di giovedì 26 novembre 2020) La ragazzina era stata al centro delle cronache per un’operazione di Polizia nella quale è stata ammanettata tra urla e lacrime. Destino beffardo per lei, poco più che bambina ma che era dovuta diventare donna troppo presto. Aveva solo 11 anni quando era stata ammanettata dalla Polizia per un reato che nè lei nè la sua famiglia avevano commesso. Un quartiere difficile dove per farsi strada occorre prendere a spallate il mondo. Poi il Covid che ha fermato tutto, anche la sua voglia di correre. Il virus le ha rubato anima e vita e oggi la piangono non solo i familiari ma tutta una comunità distrutta dalla notizia. E’ stata la nonna a comunicare sul web la dipartita. “È con un cuore estremamente pesante che devo dire a tutti voi che la mia bella, sfacciata e intelligente nipote amorevole è tornata a casa per stare con ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) La ragazzina era stata al centro delle cronache per un’operazione di Polizia nella quale è stata ammanettata tra urla e lacrime. Destino beffardo per lei, poco più che bambina ma che era dovuta diventare donna troppo presto. Aveva solo 11quando era stata ammanettata dalla Polizia per un reato che nè lei nè la sua famiglia avevano commesso. Un quartiere difficile dove per farsi strada occorre prendere a spallate il mondo. Poi ilche ha fermato tutto, anche la sua voglia di correre. Il virus le ha rubato anima e vita e oggi la piangono non solo i familiari ma tutta una comunità distrutta dalla notizia. E’ stata la nonna a comunicare sul web la dipartita. “È con un cuore estremamente pesante che devo dire a tutti voi che la mia bella, sfacciata e intelligente nipote amorevole èa casa per stare con ...

