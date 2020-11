Terna | Fitch conferma rating BBB+ e outlook stabile

(Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) –s hato ildi lungo termine e ildel debito senior non garantito di, con. Contestualmente l’agenzia hato anche ildi breve termine a ‘F2’, riconoscendo il ruolo centrale della società nella transizione energetica italiana. La valutazione diarriva a pochi giorni dalla presentazione del piano industriale 2021-2025, che punta a rafforzare il ruolo centrale dinella transizione energetica, attraverso una forte accelerazione degli investimenti nelle attività regolate in Italia che, nell’arco di piano, ammonteranno a 8,9 miliardi di euro.

SoldiOnline.it

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il rating di lungo termine e il rating del debito senior non garantito di Terna a BBB+, con outlook stabile. Contestualmente l'agenzia ha confermato anche il.