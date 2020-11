Ridere per far sorridere: a Natale regala un sorriso a un bambino (Di giovedì 26 novembre 2020) Quest’anno dona una risata ad amici e parenti….per rimanere distanti ma vicini. Partecipa, con una donazione all’iniziativa Natale Sereno della NIDA Campania, con il tuo contributo porteremo un sorriso ai bimbi seguiti dalla NIDA con un gioco e dolci natalizi sotto l’albero. Bambini meno fortunati o che hanno qualche motivo in meno per sorRidere perché ammalati. Donando riceverai, se lo vorrai, un video con gli auguri per le feste di un personaggio famoso interpretato da Vincenzo De Lucia, attore e imitatore dei principali personaggi televisivi femminili nazionali tra cui Maria De Filippi, con cui ha esordito nella prima puntata della nuova edizione di Made in Sud. Classe 1987, tra i suoi cavalli di battaglia anche i personaggi di Mara Venier, Barbara D’Urso, Franca Leosini e Mara Maionchi. Un messaggio che potrai condividere con amici ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Quest’anno dona una risata ad amici e parenti….per rimanere distanti ma vicini. Partecipa, con una donazione all’iniziativaSereno della NIDA Campania, con il tuo contributo porteremo unai bimbi seguiti dalla NIDA con un gioco e dolci natalizi sotto l’albero. Bambini meno fortunati o che hanno qualche motivo in meno per sorperché ammalati. Donando riceverai, se lo vorrai, un video con gli auguri per le feste di un personaggio famoso interpretato da Vincenzo De Lucia, attore e imitatore dei principali personaggi televisivi femminili nazionali tra cui Maria De Filippi, con cui ha esordito nella prima puntata della nuova edizione di Made in Sud. Classe 1987, tra i suoi cavalli di battaglia anche i personaggi di Mara Venier, Barbara D’Urso, Franca Leosini e Mara Maionchi. Un messaggio che potrai condividere con amici ...

Partecipando alla raccolta fondi NIDA potrai regalare un doppio sorriso ai bambini seguiti dall'associazione e a quelli dell'Azione Verde in Nigeria

