Pokémon Go: dal 1 dicembre al via la caccia a Kyurem (Di giovedì 26 novembre 2020) Pokémon Go: il leggendario Kyurem sarà presente nei raid a cinque stelle dalle 22:00 di martedì 1 dicembre alle 22:00 di venerdì 1 gennaio Pokémon Go: Kyurem, il Pokémon leggendario di tipo Drago/Ghiaccio, sarà presente nei raid a cinque stelle dalle 22:00 di martedì 1 dicembre alle 22:00 di venerdì 1 gennaio. Per tutto dicembre, Lapras e Darumaka di Unima potranno essere incontrati durante le Ricerche sul Campo. Dal primo dicembre in poi, Mega Abomasnow prenderà il posto di Mega Blastoise all’interno dei Mega Raid. L’Ora del “Pokémon in Primo Piano” si svolgerà ogni martedì alle 18:00 e sarà di volta in volta dedicata a un mostriciattolo tascabile di tipo Ghiaccio diverso: il primo dicembre con Seel e ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020)Go: il leggendariosarà presente nei raid a cinque stelle dalle 22:00 di martedì 1alle 22:00 di venerdì 1 gennaioGo:, illeggendario di tipo Drago/Ghiaccio, sarà presente nei raid a cinque stelle dalle 22:00 di martedì 1alle 22:00 di venerdì 1 gennaio. Per tutto, Lapras e Darumaka di Unima potranno essere incontrati durante le Ricerche sul Campo. Dal primoin poi, Mega Abomasnow prenderà il posto di Mega Blastoise all’interno dei Mega Raid. L’Ora del “in Primo Piano” si svolgerà ogni martedì alle 18:00 e sarà di volta in volta dedicata a un mostriciattolo tascabile di tipo Ghiaccio diverso: il primocon Seel e ...

