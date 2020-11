News Uomini e Donne, Giulia De Lellis: il fidanzato le fa uno strano e costoso regalo (Di giovedì 26 novembre 2020) Ormai Carlo Beretta e Giulia De Lellis sono usciti allo scoperto: anche se da qualche tempo già sono una coppia, solo in questo numero di Chi è uscita la loro prima paparazzata insieme. Non solo, perché il settimanale di Alfonso Signorini ha rivelato anche che il rampollo della ricchissima e prestigiosa famiglia di armatori ha fatto già un regalo molto importante – ma altrettanto particolare, o meglio davvero strano – alla nuova fidanzata. Si tratta di un fucile appartenente alla sua famiglia, molto pregiato, su cui ha fatto incidere il nome di Giulia. Ma siamo sicuri che la De Lellis non avrebbe preferito altro, magari una borda di Hermes o un bel viaggio di lusso? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Giulia De Lellis posa in semi-Senza ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 26 novembre 2020) Ormai Carlo Beretta eDesono usciti allo scoperto: anche se da qualche tempo già sono una coppia, solo in questo numero di Chi è uscita la loro prima paparazzata insieme. Non solo, perché il settimanale di Alfonso Signorini ha rivelato anche che il rampollo della ricchissima e prestigiosa famiglia di armatori ha fatto già unmolto importante – ma altrettanto particolare, o meglio davvero– alla nuova fidanzata. Si tratta di un fucile appartenente alla sua famiglia, molto pregiato, su cui ha fatto incidere il nome di. Ma siamo sicuri che la Denon avrebbe preferito altro, magari una borda di Hermes o un bel viaggio di lusso? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…Deposa in semi-Senza ...

