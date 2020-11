Nasce Covid-leaks, la piattaforma per segnalazioni anonime sui dati della pandemia (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo le polemiche delle ultime settimane sulla trasparenza dei dati relativi all’emergenza Covid in Italia, arriva una Covidleaks.it, una piattaforma per segnalazioni anonime che protegge l’identità del mittente e ha lo scopo di diffondere dati finora sconosciuti sulla pandemia in Italia. A lanciare il progetto è l’Associazione Luca Coscioni, realtà attiva a livello internazionale a tutela del diritto alla scienza e alla salute. L’obiettivo della piattaforma, si legge nel comunicato dell’associazione, è quello di “portare alla luce i dati sul Coronavirus, attualmente resi in gran parte inaccessibili dalle istituzioni che li rendono parzialmente disponibili solo in forma aggregata o in ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo le polemiche delle ultime settimane sulla trasparenza deirelativi all’emergenzain Italia, arriva una.it, unaperche protegge l’identità del mittente e ha lo scopo di diffonderefinora sconosciuti sullain Italia. A lanciare il progetto è l’Associazione Luca Coscioni, realtà attiva a livello internazionale a tutela del diritto alla scienza e alla salute. L’obiettivo, si legge nel comunicato dell’associazione, è quello di “portare alla luce isul Coronavirus, attualmente resi in gran parte inaccessibili dalle istituzioni che li rendono parzialmente disponibili solo in forma aggregata o in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Covid Covid, nasce il Centro operativo comunale a Pietracatella: "subito valuteremo la riapertura delle scuole" Primonumero Andora, nasce il gruppo su Facebook "Io compro ad Andora"

Nasce il gruppo Facebook "Io compro ad Andora" ed è subito ... C'è un senso di comunità che l'emergenza Covid-19 ha rafforzato - ha dichiarato Corrado Siffredi, Consigliere delegato al Commercio e ...

Napoli, nasce il Patto Educativo di Comunità

Siglato da Save the Children e Dedalus, con la collaborazione di 17 organizzazioni civiche e del terzo settore, il patto coinvolgerà quasi 5mila studenti. «Napoli è una città meravigliosa, complessa e ...

