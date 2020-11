Mirai: Quando un nuovo arrivo ti stravolge la vita (Recensione) (Di giovedì 26 novembre 2020) Mirai, la light novel del maestro Mamoru Hosoda, ci teletrasporta nella mente di un bambino di 4 anni messo davanti al più grande degli ostacoli da metabolizzare: l’arrivo di una sorellina. L’opera, edita da Dynit, strizza l’occhio agli estimatori di tematiche profonde che, conoscendo Hosoda, non potevano mancare all’appello. Partiamo da un presupposto incontrovertibile: sono una delle vittime che ci ha lasciato le penne, in seguito alla visione de “La ragazza che saltava nel tempo”. Non solo ho fatto dell’aforisma “Time waits for no one” il mantra della vita da ricicciare dal cilindro Quando tutto manca, in termini di fantasia, durante una qualsivoglia conversazione. Ragion per cui, fiondarmi su Mirai, è stato istintivo quasi quanto il bisogno naturale di pizza il sabato sera. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020), la light novel del maestro Mamoru Hosoda, ci teletrasporta nella mente di un bambino di 4 anni messo davanti al più grande degli ostacoli da metabolizzare: l’di una sorellina. L’opera, edita da Dynit, strizza l’occhio agli estimatori di tematiche profonde che, conoscendo Hosoda, non potevano mancare all’appello. Partiamo da un presupposto incontrovertibile: sono una delle vittime che ci ha lasciato le penne, in seguito alla visione de “La ragazza che saltava nel tempo”. Non solo ho fatto dell’aforisma “Time waits for no one” il mantra dellada ricicciare dal cilindrotutto manca, in termini di fantasia, durante una qualsivoglia conversazione. Ragion per cui, fiondarmi su, è stato istintivo quasi quanto il bisogno naturale di pizza il sabato sera. ...

