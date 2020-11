Legge di Bilancio, Anief propone emendamenti per aumentare gli organici delle scuole (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Il tema degli organici è al centro del pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio presentato da Anief. “Si tratta di un tema fondamentale per garantire il diritto all’istruzione dei nostri studenti in quanto in questo periodo, segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, bisogna investire sugli organici della scuola” ha affermato il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico. “L’aumento degli organici – spiega Pacifico – può essere fatto, in primo luogo, confermando l’organico Covid che riteniamo vada inserito nell’organico di diritto”. Il leader del giovane sindacato pone l’accento sui tagli che “negli ultimi 15 anni hanno riguardato 250mila posti nella scuola nonostante, fino allo scorso anno, il numero degli studenti sia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Il tema degliè al centro del pacchetto dialladipresentato da. “Si tratta di un tema fondamentale per garantire il diritto all’istruzione dei nostri studenti in quanto in questo periodo, segnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, bisogna investire suglidella scuola” ha affermato il presidente nazionaleMarcello Pacifico. “L’aumento degli– spiega Pacifico – può essere fatto, in primo luogo, confermando l’organico Covid che riteniamo vada inserito nell’organico di diritto”. Il leader del giovane sindacato pone l’accento sui tagli che “negli ultimi 15 anni hanno riguardato 250mila posti nella scuola nonostante, fino allo scorso anno, il numero degli studenti sia ...

marattin : A chi dice che nella legge di bilancio non c’e in fondo nulla di nuovo: ascoltate qui. - raffaellapaita : Al lavoro in ufficio in videoconferenza con la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti @FiltCgil, la Federazi… - borghi_claudio : *IMPORTANTE DIRETTA* Spiegazione del fondo rotativo per il recovery fund in legge di bilancio. PROVA CHE I PRESTI… - FrancescoBlan : @GiorgiaMeloni Alla fine l’avete votata la legge di bilancio? - PedoniPietro : RT @deidda: In Commissione #Difesa @FratellidItalia sta dando battaglia per migliorare la legge di Bilancio, con emendamenti di buon senso… -