Keith Richards: una vita tranquilla (Di venerdì 27 novembre 2020) La leggenda dei Rolling Stones Keith Richards ha rivelato che la pandemia e il blocco dei concerti gli ha fatto riscoprire i piaceri di una vita tranquilla. Il chitarrista sta trascorrendo il periodo di lockdown serenamente nella sua dimora inglese facendo giardinaggio. Dopo aver voltato le spalle all’alcol e alla droga, infatti, l’artista ha iniziato ad appassionarsi alle piante. L’amore per l’orticoltura è nata mentre pubblicava un album dal vivo con il suo progetto parallelo The X-Pensive Winos. Per quanto strano, Richards è davvero un ottimo orticoltore e tiene molto al giardino della sua casa nel West Sussex. Keith Richards: un rocker dal pollice verde? “Ho visto crescere i frutti del mio giardino, davvero incredibile”, ha detto. “Ho passato l’intera estate ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) La leggenda dei Rolling Stonesha rivelato che la pandemia e il blocco dei concerti gli ha fatto riscoprire i piaceri di una. Il chitarrista sta trascorrendo il periodo di lockdown serenamente nella sua dimora inglese facendo giardinaggio. Dopo aver voltato le spalle all’alcol e alla droga, infatti, l’artista ha iniziato ad appassionarsi alle piante. L’amore per l’orticoltura è nata mentre pubblicava un album dal vivo con il suo progetto parallelo The X-Pensive Winos. Per quanto strano,è davvero un ottimo orticoltore e tiene molto al giardino della sua casa nel West Sussex.: un rocker dal pollice verde? “Ho visto crescere i frutti del mio giardino, davvero incredibile”, ha detto. “Ho passato l’intera estate ...

Il grande chitarrista Keith Richards a causa della pandemia ha riscoperto i piaceri di una vita tranquilla nelle campagne inglesi.

I Rolling Stones aprono un negozio virtuale

I Rolling Stones raddoppiano. Dopo avere aperto il loro primo flagship store a Londra, a Soho, 'RS No.9 Carnaby', lo scorso mese di settembre, la band di Mick Jagger e Keith Richards ha inaugurato ...

Il grande chitarrista Keith Richards a causa della pandemia ha riscoperto i piaceri di una vita tranquilla nelle campagne inglesi.