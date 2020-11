“Io non posso fare nulla…”. Francesco Oppini, Alba Parietti preoccupata: lei ha capito cosa sta succedendo (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono davvero tanti i vipponi ad aver manifestato la loro sofferenza, dopo il cruciale annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del Grande Fratello Vip sino a febbraio 2021. Infatti Elisabetta Gregoraci ha praticamente salutato Pierpaolo Pretelli e vorrebbe al più presto riabbracciarsi con suo figlio Nathan Falco. Enock sarebbe in procinto di intraprendere la stessa strada e nelle ultime ore è avvenuto un crollo emotivo da parte di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti non è riuscito a contenere le sue lacrime, scese copiose, ed ha confidato ai compagni di avventura come si sente. Queste sono state le parole proferite da Francesco Oppini: “Devo tornare da lei, ho il senso di colpa”. Staremo a vedere cosa accadrà lunedì 30 novembre. Nel frattempo mamma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono davvero tanti i vipponi ad aver manifestato la loro sofferenza, dopo il cruciale annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del Grande Fratello Vip sino a febbraio 2021. Infatti Elisabetta Gregoraci ha praticamente salutato Pierpaolo Pretelli e vorrebbe al più presto riabbracciarsi con suo figlio Nathan Falco. Enock sarebbe in procinto di intraprendere la stessa strada e nelle ultime ore è avvenuto un crollo emotivo da parte di. Il figlio dinon è riuscito a contenere le sue lacrime, scese copiose, ed ha confidato ai compagni di avventura come si sente. Queste sono state le parole proferite da: “Devo tornare da lei, ho il senso di colpa”. Staremo a vedereaccadrà lunedì 30 novembre. Nel frattempo mamma ...

RaiTre : 'Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde… - LucaBizzarri : Neanche il tempo di trovare una battuta su Narciso Mostarda che non fosse su Narciso o su Mostarda e l’avete fatto… - matteosalvinimi : #Salvini: #Amazon? Io sono per il 'Made in Italy'. Io non critico l'azienda in sé, ma la competizione sleale. Non s… - ariadnebbr : OH ma io non le avevo viste mi adotti?? - anomis__ : @zaynofalls lo so ma io sono così. non farci caso non me la ero presa più di tanto -

Ultime Notizie dalla rete : “Io non Deodato Salafia: Bestseller “Le Tue Prime Cinque Opere D'Arte Contemporanea” Fortune Italia