Inter, tampone negativo per Brozovic: proverà ad esserci già col Sassuolo (Di giovedì 26 novembre 2020) Il croato ora effettuerà tutto l'iter necessario e proverà a recuperare già per la partita di sabato a Reggio Emilia.contro il Sassuolo , come riporta Gazzetta.it. SOLO KOLAROV E PADELLI POSITIVI - ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 novembre 2020) Il croato ora effettuerà tutto l'iter necessario ea recuperare già per la partita di sabato a Reggio Emilia.contro il, come riporta Gazzetta.it. SOLO KOLAROV E PADELLI POSITIVI - ...

