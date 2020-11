Il fisico Battiston avverte: 'Non rilassiamoci troppo, alcune regioni lontane dal picco' (Di giovedì 26 novembre 2020) Come si legge su Repubblica.it Battiston, ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana e oggi professore di fisica all'Università di Trento, basa le sue proiezioni su due curve: il totale degli ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Come si legge su Repubblica.it, ex presidente dell'Agenzia spaziale italiana e oggi professore di fisica all'Università di Trento, basa le sue proiezioni su due curve: il totale degli ...

tazebaoh : RT @mdimagritt: No non è che ha “azzeccato” la previsione, è che ha fatto calcoli scenaristici con modelli di trasmissione basati su metodi… - BennaGianluca : Coronavirus, il fisico Battiston: 'Restiamo attenti, alcune Regioni sono ancora lontane dal picco' - globalistIT : - LaLestofante : RT @mdimagritt: No non è che ha “azzeccato” la previsione, è che ha fatto calcoli scenaristici con modelli di trasmissione basati su metodi… - Frankf1842 : RT @AnsaScienza: #Covid_19, la curva dell'epidemia di è al picco e sta cominciando a scendere, Rt sta calando sotto1. Lo indicano i calcoli… -

Ultime Notizie dalla rete : fisico Battiston Coronavirus, il fisico Battiston: "Restiamo attenti, alcune Regioni sono ancora lontane dal picco" la Repubblica Il fisico Battiston avverte: "Non rilassiamoci troppo, alcune regioni lontane dal picco"

Il peggio è passato in Lombardia, mentre Piemonte, Emilia e Veneto presto vedranno migliorare i dati a giorni. In Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Puglia la curva dei contagi inizierà invece a ...

Covid, Battiston: «Curva al picco e ora inizia la discesa»

La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco e sta cominciando a scendere. Questo significa che in media in Italia l'indice di contagio Rt è inferiore a 1, ...

Il peggio è passato in Lombardia, mentre Piemonte, Emilia e Veneto presto vedranno migliorare i dati a giorni. In Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Puglia la curva dei contagi inizierà invece a ...La curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia ha raggiunto il picco e sta cominciando a scendere. Questo significa che in media in Italia l'indice di contagio Rt è inferiore a 1, ...