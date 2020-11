Il centrodestra vota con la maggioranza: l’intera Camera approva lo scostamento di bilancio (Di giovedì 26 novembre 2020) La seduta dell’Aula della Camera che doveva esaminare e votare la relazione del governo con cui l’esecutivo chiede un nuovo scostamento di bilancio di 8 miliardi si è conclusa con l’approvazione: 552 i sì. Sei gli astenuti e nessun voto contrario. Anche il centrodestra ha votato a favore. Forza Italia ha votato lo scostamento perché il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra. A dare il via libera è stato lo stesso Silvio Berlusconi durante un vertice con i deputati di Forza Italia, sottolineando di aspettarsi che lo stesso atteggiamento tengano anche gli alleati di centrodestra. Il via libera da parte di Forza Italia è stato comunicato dallo stesso Silvio Berlusconi durante un ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) La seduta dell’Aula dellache doveva esaminare ere la relazione del governo con cui l’esecutivo chiede un nuovodidi 8 miliardi si è conclusa con l’zione: 552 i sì. Sei gli astenuti e nessun voto contrario. Anche ilhato a favore. Forza Italia hato loperché il governo ha accolto tutte le proposte del. A dare il via libera è stato lo stesso Silvio Berlusconi durante un vertice con i deputati di Forza Italia, sottolineando di aspettarsi che lo stesso atteggiamento tengano anche gli alleati di. Il via libera da parte di Forza Italia è stato comunicato dallo stesso Silvio Berlusconi durante un ...

