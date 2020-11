I Covid hotel funzionano a singhiozzo: l’ennesimo fallimento di Arcuri (Di giovedì 26 novembre 2020) Per quanto ancora Domenico Arcuri, nonostante la lunghissima lista di fallimenti ormai accumulati alle spalle, resterà il commissario dei commissari? Se lo continuano a chiedere gli italiani, di fronte al continuo accumulo di incarichi del manager, benedetto dal governo Conte. La gestione del Covid, con il clamoroso flop del trasporto pubblico che, senza accordi con i privati, ha favorito l’esplosione della seconda ondata. I banchi, sui quali è meglio stendere un velo pietoso. La gestione dei vaccini. L’ex Ilva, nervo scoperto per quel M5S che prometteva soluzioni rapide a tutela dei lavoratori. Un flop dopo l’altro per un burocrate che non si è mai mostrato all’altezza dei compiti. E che, proprio per questo, viene puntualmente premiato. Foto Vincenzo Livieri – LaPresse 04-11-2019 – Roma Politica Presentazione del rapporto Svimez 2019. Nella foto ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 26 novembre 2020) Per quanto ancora Domenico, nonostante la lunghissima lista di fallimenti ormai accumulati alle spalle, resterà il commissario dei commissari? Se lo continuano a chiedere gli italiani, di fronte al continuo accumulo di incarichi del manager, benedetto dal governo Conte. La gestione del, con il clamoroso flop del trasporto pubblico che, senza accordi con i privati, ha favorito l’esplosione della seconda ondata. I banchi, sui quali è meglio stendere un velo pietoso. La gestione dei vaccini. L’ex Ilva, nervo scoperto per quel M5S che prometteva soluzioni rapide a tutela dei lavoratori. Un flop dopo l’altro per un burocrate che non si è mai mostrato all’altezza dei compiti. E che, proprio per questo, viene puntualmente premiato. Foto Vincenzo Livieri – LaPresse 04-11-2019 – Roma Politica Presentazione del rapporto Svimez 2019. Nella foto ...

DPCgov : #17novembre #Coronavirus: abbiamo attivato Emergency per supportare la Calabria nella risposta all’emergenza. I vol… - DPCgov : #18novembre 'Insieme a Comuni e Regioni abbiamo realizzato più di 100 Covid Hotel per oltre 4000 posti letto: strut… - dinoforitaly : RT @AnnalisaChirico: Arcuri aveva promesso un Covid hotel per ogni provincia ma anche in questo caso il risultato è una politica frammentat… - MassimoSantoma2 : RT @AnnalisaChirico: Arcuri aveva promesso un Covid hotel per ogni provincia ma anche in questo caso il risultato è una politica frammentat… - JohSogos : RT @AnnalisaChirico: Arcuri aveva promesso un Covid hotel per ogni provincia ma anche in questo caso il risultato è una politica frammentat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid hotel Varese: coronavirus, Covid hotel, è caos La Prealpina Covid Point a Monastier. Accesso anche senza prenotazione

Esiti dei tamponi rapidi in 15 minuti. Prevista anche un’area ristoro Aumentano sempre di più le persone in isolamento venute a contatto con soggetti positivi. Aumenta di conseguenza chi, per sapere s ...

Dati Covid 26 novembre: 292 nuovi casi positivi. 11 decessi

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.104 tamponi e registrati 292 nuovi casi positivi, 11 decessi. 280 persone sono ricoverate, altre 40 in terapia intensiva. A l ...

Esiti dei tamponi rapidi in 15 minuti. Prevista anche un’area ristoro Aumentano sempre di più le persone in isolamento venute a contatto con soggetti positivi. Aumenta di conseguenza chi, per sapere s ...I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.104 tamponi e registrati 292 nuovi casi positivi, 11 decessi. 280 persone sono ricoverate, altre 40 in terapia intensiva. A l ...