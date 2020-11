“Gossip Girl”: il primo video di una delle scene del reboot (Di giovedì 26 novembre 2020) Continuano le riprese del nuovo capitolo della celebre serie del 2007 Cresce sempre più l’attesa, ma soprattutto la curiosità per vedere come verrà realizzato il reboot della serie, del 2007, “Gossip Girl”. Leggi anche: Gossip Girl: le prime foto dal reboot con i protagonisti al Met Come annunciato mesi fa il nuovo capitolo andrà in onda su HBO Max e non avrà per protagonisti Chuck, Blair, Serena, Dan o Nate, ma nuovi attori con una nuova e intricante trama. Sia chiaro, come dimostrato dal primo video pubblicato sul profilo ufficiale della serie, non mancheranno le storiche location: dai gradini del MET fino alla Constance, l’esclusiva scuola nel cuore dell’Upper East Side a NY City. Proprio nella breve clip si vedono i ragazzi, con tanto di divise, a scuola e si legge che non sono ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Continuano le riprese del nuovo capitolo della celebre serie del 2007 Cresce sempre più l’attesa, ma soprattutto la curiosità per vedere come verrà realizzato ildella serie, del 2007,. Leggi anche: Gossip Girl: le prime foto dalcon i protagonisti al Met Come annunciato mesi fa il nuovo capitolo andrà in onda su HBO Max e non avrà per protagonisti Chuck, Blair, Serena, Dan o Nate, ma nuovi attori con una nuova e intricante trama. Sia chiaro, come dimostrato dalpubblicato sul profilo ufficiale della serie, non mancheranno le storiche location: dai gradini del MET fino alla Constance, l’esclusiva scuola nel cuore dell’Upper East Side a NY City. Proprio nella breve clip si vedono i ragazzi, con tanto di divise, a scuola e si legge che non sono ...

