Gli aggiornamenti Android 12 passano da Play Store: Google pronta a semplificare (Di giovedì 26 novembre 2020) Sul web si inizia a parlare con una certa curiosità di Android 12, vale a dire la prossima versione del popolare sistema operativo mobile firmato Google. Nuova versione di cui naturalmente non si conoscono tutte le caratteristiche e le feature in programma, ma con cui pare che il colosso di Mountain View voglia semplificare la vita agli utenti, rendendo l'approccio molto più semplice. Questo a partire proprio dal download degli aggiornamenti di sistema, che periodicamente vanno a smussare difetti o ad introdurre funzionalità inedite. Stando a quanto riportato da alcuni sviluppatori di XDA – via Gizchina -, con Android 12 il gigante dei motori di ricerca faciliterà l'installazione degli aggiornamenti di sistema, che passerà così direttamente via Google

