Giorgio Pasotti | il segreto che pochi conoscono

(Di giovedì 26 novembre 2020), attore di talento e amato dal pubblico italiano, farà il suo ritorno sul piccolo schermo domani sera, con “Il silenzio dell’acqua”, ma c’è un retroscena che inFonte Instagram, attore a tutto tondo in grado di regalare grandi emozioni e molto amato dal pubblico italiano, è famoso per le sue eccellenti doti interpretative. Domani parte la seconda stagione de Il Silenzio dell’acqua, dove presta il suo volto ad Andrea, il vicequestore. La prima stagione della serie ha avuto un grande successo, perché ricca di misteri, intrighi, in pieno stile giallo. Ci si aspetta che anche la seconda stagione abbia un grande successo.è nato a Bergamo nel 1973 e sin da giovane ha mosso i suoi primi passi nel mondo ...

SpettacoliNEWS : 'Il silenzio dell'acqua. Il prezzo da pagare' di Adriano Barone #IlSilenzioDellAcqua - Librimondadori : Chi c’è dietro al nuovo incubo? Per scoprirlo, Andrea e Luisa dovranno affrontare i vecchi fantasmi... Il 1 dicembr… - cappellini_c : RT @StaseraItalia: L'attore Giorgio Pasotti portavoce del mondo dello spettacolo: 'Gente che fa fatica a mettere un pasto caldo a tavola'… - Diego_Bruno80 : RT @StaseraItalia: Anche l'attore Giorgio Pasotti parla di quello che è successo quest'estate: 'Su set e teatri misure rispettate' #Stasera… - Diego_Bruno80 : RT @StaseraItalia: L'attore Giorgio Pasotti portavoce del mondo dello spettacolo: 'Gente che fa fatica a mettere un pasto caldo a tavola'… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Pasotti

Ecco che cosa ci ha detto in questa video intervista il protagonista, insieme ad Ambra Angiolini, della seconda stagione della fiction Mediaset «Il silenzio dell'acqua», in onda dal 27 novembre su Can ...L'attoe recita in "Il silenzio dell’acqua 2" e appena può ritorna dalla sua piccola Maria. «Sul set io e Ambra parlavamo spesso dei nostri figli» racconta. «E di quanto sia bello stare con loro, persi ...