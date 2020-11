Formula E - Per la e-tron FE07 il primo powertrain tutto Audi (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche se la settima stagione di trong>Formula trong> E non è propriamente ancora alle porte (le prime gare sono in programma a Santiago del Cile il 16 e 17 gennaio), l'Audi ha già svelato alcuni dettagli della sua nuova monoposto, battezzata e-tron FE07. La novità più significativa è costituita dall'inedito gruppo propulsore, denominato MGU05, per la prima volta sviluppato interamente dall'Audi Sport. Uno sforzo, come ha sottolineato Allan McNish, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e team principal della squadra Audi in trong>Formula trong> E, perfettamente coerente con la trasformazione del brand in direzione della sostenibilità e della mobilità digitale premium, nonché con la visione che la Casa ha del motorsport, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche se la settima stagione ditrong> E non è propriamente ancora alle porte (le prime gare sono in programma a Santiago del Cile il 16 e 17 gennaio), l'ha già svelato alcuni dettagli della sua nuova monoposto, battezzata e-. La novità più significativa è costituita dall'inedito gruppo propulsore, denominato MGU05, per la prima volta sviluppato interamente dall'Sport. Uno sforzo, come ha sottolineato Allan McNish, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e team principal della squadraintrong> E, perfettamente coerente con la trasformazione del brand in direzione della sostenibilità e della mobilità digitale premium, nonché con la visione che la Casa ha del motorsport, ...

