Diego, come lui nessuno mai (Di giovedì 26 novembre 2020) El Diez saluta e se va. Per farlo ha scelto lo stesso giorno in cui, quindici anni prima, se n’era andato il “cugino” nordirlandese George Best, il numero 7 più 7 di tutti, così come Diego è stato il calciatore che maggiormente si è identificato con il numero 10. Pelé ci scuserà, lui aveva tutto: tecnica, fisico, potenza in massimo grado. Diego, invece, era tutto, nel bene e nel male. Ne è nata una filastrocca divenuta famosa: “Pelé good, Diego better, George... best”. Di quest’ultimo, Diego ha scritto nella sua autobiografia: «Era un gran giocatore, più loco di me». Hanno trascorso tutti e tre l’infanzia ad addestrarsi per affinare l’abilità prestipedatoria, tra le lamiere di una favela o nella polvere di un barrio o sul cemento di una stradina di Belfast. Raggiunti il successo e la fama mondiale, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) El Diez saluta e se va. Per farlo ha scelto lo stesso giorno in cui, quindici anni prima, se n’era andato il “cugino” nordirlandese George Best, il numero 7 più 7 di tutti, cosìè stato il calciatore che maggiormente si è identificato con il numero 10. Pelé ci scuserà, lui aveva tutto: tecnica, fisico, potenza in massimo grado., invece, era tutto, nel bene e nel male. Ne è nata una filastrocca divenuta famosa: “Pelé good,better, George... best”. Di quest’ultimo,ha scritto nella sua autobiografia: «Era un gran giocatore, più loco di me». Hanno trascorso tutti e tre l’infanzia ad addestrarsi per affinare l’abilità prestipedatoria, tra le lamiere di una favela o nella polvere di un barrio o sul cemento di una stradina di Belfast. Raggiunti il successo e la fama mondiale, ...

Questa sera il Napoli FC scenderà in campo al San Paolo, che presto sarà ri-battezzato Stadio Maradona, contro il Rijeka, per la partita di Europa League ...

E' morto Diego Armando Maradona. La notizia è stata data oggi (25 novembre) dal "Clarin". La "Mano de dios" sarebbe morto per un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigres, zona ...

