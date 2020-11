Detto Fatto: Errare è umano, perseverare è Rai 2 (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci risiamo. L’alba del giorno dopo in Rai ha offerto un nuovo spunto di riflessione e discussione. Dopo le polemiche per quel tutorial dedicato alle donne su come essere sexy, con i tacchi, durante la spesa al supermercato, la trasmissione è stata sospesa e non è stata mandata in onda neanche oggi. Sono arrivate le scuse anche della conduttrice Bianca Guaccero, ma in mattinata è stata mandata in onda una replica Detto Fatto: si tratta della puntata andata in onda giovedì scorso, 19 novembre. Il focus è finito su un ‘approfondimento’ – sempre destinato alle donne – sugli indumenti intimi. LEGGI ANCHE > Bianca Guaccero come Giorgia Meloni: «Sono una donna, sono una madre» La puntata, come Detto, risale alla scorsa settimana. La replica Detto Fatto è andata in onda questa mattina tra le 6.20 e le 7. A ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 novembre 2020) Ci risiamo. L’alba del giorno dopo in Rai ha offerto un nuovo spunto di riflessione e discussione. Dopo le polemiche per quel tutorial dedicato alle donne su come essere sexy, con i tacchi, durante la spesa al supermercato, la trasmissione è stata sospesa e non è stata mandata in onda neanche oggi. Sono arrivate le scuse anche della conduttrice Bianca Guaccero, ma in mattinata è stata mandata in onda una replica: si tratta della puntata andata in onda giovedì scorso, 19 novembre. Il focus è finito su un ‘approfondimento’ – sempre destinato alle donne – sugli indumenti intimi. LEGGI ANCHE > Bianca Guaccero come Giorgia Meloni: «Sono una donna, sono una madre» La puntata, come, risale alla scorsa settimana. La replicaè andata in onda questa mattina tra le 6.20 e le 7. A ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - valeria13bello : E pure il @guardian ci prende per il c... Vai così @RaiDue #DettoFattoRai - juvecrazia : Si può sapere cosa ha fatto di rilevante Michele Merlo per avere tutta questa attenzione per ciò che ha detto? Perc… -