Dagospia seppellisce Conte | “Pietoso | prima bolla come fake una notizia e poi la conferma”

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Faccenda pietosa”. Daarriva un attacco frontale che più spietato non si può controformato Pinocchio. Una foto chiarissima, con il premier col naso lungo lungo campeggia sul sito di notizie fondato da Roberto Dagostino. Cosa significa? Che sul tema del Recovery Fundha fatto una figuraccia. Si è smentito paurosamente, nondi avere cercato di derubricarefalsa larelativa ai ritardi con cui il governo presenterà il piano per il Recovery Fond.furibondo contro“A chi hai dettonews, Giuseppi?”, provoca il sito. “Il nostro improponibile premier – attacca Dago – hatofalsa ladata da...

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia seppellisce

YouMovies

Chiara Baldi per la Stampa milano stop al fumo all'aperto Milano come Stoccolma e New York: dal primo gennaio 2021 nel capoluogo lombardo sarà vietato fumare all'aperto salvo che nei luoghi isolati. È ...