Chi è Charli D'Amelio, che a 16 anni detta legge a 100 milioni di ragazzini

Il misterioso successo di una ragazzina qualunque del Connecticut. I suoi balletti su TikTok fatturano 4 milioni all'anno, ma lei neanche 'sa perché'. Fatto sta che persino i governatori americani ...

Il primissimo utente TikTok ad avere 100 milioni di follower si chiama Chali D'Amico ed è una giovanissima ragazza americana.

Il misterioso successo di una ragazzina qualunque del Connecticut. I suoi balletti su TikTok fatturano 4 milioni all'anno, ma lei neanche "sa perché". Fatto sta che le sue gesta finiscono nella quotid ...

