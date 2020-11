Cesare Cremonini: «Un Natale intimo non vuol dire infelice» (Di giovedì 26 novembre 2020) «Un Natale intimo non vuol dire infelice». Cesare Cremonini, ad Instagram, ha affidato un lungo pensiero, le congetture relative a feste che si presumono diverse. Strane. Atipiche. «Non ho ricordi recenti di un Natale da carovana, con grandi tavolate. In casa mia sopravvive l’idea di un Natale sobrio, molto tradizionale. Siamo stati in tanti anche noi, poi in quattro da alcuni anni. Ora in tre», ha scritto online il cantante, spiegando come «L’eco dei ricordi è quello delle telefonate (ancora a rete fissa) dei pazienti di mio padre per gli auguri, a cui io mi divertivo a rispondere per primo, fantasticando sui vari dialetti che si esprimevano dall’altra parte della cornetta. Tra un dotto’ e un dutaur, con mio padre che fingeva di conoscere tutti. “Chi era babbo?”. “Non l’ho capito”. Mia madre rideva». Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) «Un Natale intimo non vuol dire infelice». Cesare Cremonini, ad Instagram, ha affidato un lungo pensiero, le congetture relative a feste che si presumono diverse. Strane. Atipiche. «Non ho ricordi recenti di un Natale da carovana, con grandi tavolate. In casa mia sopravvive l’idea di un Natale sobrio, molto tradizionale. Siamo stati in tanti anche noi, poi in quattro da alcuni anni. Ora in tre», ha scritto online il cantante, spiegando come «L’eco dei ricordi è quello delle telefonate (ancora a rete fissa) dei pazienti di mio padre per gli auguri, a cui io mi divertivo a rispondere per primo, fantasticando sui vari dialetti che si esprimevano dall’altra parte della cornetta. Tra un dotto’ e un dutaur, con mio padre che fingeva di conoscere tutti. “Chi era babbo?”. “Non l’ho capito”. Mia madre rideva».

Il cantautore bolognese ha affidato a Instagram un lungo pensiero sulle feste vissute nel tempo dell'emergenza sanitaria. «Ognuno di noi vorrebbe un Natale normale, ...

