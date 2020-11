Borse 26 novembre | cauto rialzo in Europa

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 26 novembre 2020)26, in leggeroil Vecchio Continente. Tokyo guadagna lo 0,9 per cento. Wall Street si ferma. ROMA –26. Rischia di essere una giornata di transizione quella odierna. Lo stop di Wall Street potrebbe portare ad un andamento lineare di tutti gli indici.26, Piazza Affari in positivo Apertura in lievenel Vecchio Continente. Maglia Rosa Parigi con un guadagno dello 0,3%. In scia Francoforte (+0,2%) e Milano (+0,1%). Invariata Londra, chiamata a recuperare la chiusura in negativo di mercoledì. Andamento positivo, invece, in Asia. Tokyo ha registrato undello 0,91%. Bene anche Hong Kong (+0,41%) e Shanghai (+0,22%). Resta chiusa per il Ringraziamento Wall ...