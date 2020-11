Benevento-Juventus, è sempre… Pasqua: arbitrò anche l’ultimo precedente (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli a dirigere il confronto tra il Benevento e la Juventus in programma sabato alle ore 18. La curiosità si riferisce al fatto che fu proprio lui ad arbitrare l’ultimo incrocio in Serie A tra giallorossi e bianconeri, quello di tre stagioni fa, quando la Juventus si impose al Ciro Vigorito 4-2. Pasqua vanta numerosi precedenti in massima serie con la Strega, tutti caratterizzati da sconfitte. In quel campionato infatti diresse anche Benevento-Spal (1-2), Atalanta-Benevento (1-0), Sampdoria-Benevento (2-1) e Chievo-Benevento 1-0. Queste ultime due, tra l’altro, segnarono rispettivamente il debutto e il congedo ufficiale dei giallorossi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà Fabriziodella sezione di Tivoli a dirigere il confronto tra ile lain programma sabato alle ore 18. La curiosità si riferisce al fatto che fu proprio lui ad arbitrareincrocio in Serie A tra giallorossi e bianconeri, quello di tre stagioni fa, quando lasi impose al Ciro Vigorito 4-2.vanta numerosi precedenti in massima serie con la Strega, tutti caratterizzati da sconfitte. In quel campionato infatti diresse-Spal (1-2), Atalanta-(1-0), Sampdoria-(2-1) e Chievo-1-0. Queste ultime due, tra l’altro, segnarono rispettivamente il debutto e il congedo ufficiale dei giallorossi ...

romeoagresti : ?? La #Juventus confida di recuperare #Bonucci (problema alla coscia destra) tra la sfida di Benevento e quella con… - infobetting : Benevento-Juventus (28 novembre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - CorriereQ : Serie A, gli arbitri: Benevento-Juventus a Pasqua. Doveri per Torino-Sampdoria - TUTTOJUVE_COM : Benevento-Juventus verrà arbitrata da Pasqua. Le disegnazioni della 9a giornata di Serie A - sportli26181512 : Arbitri di A, Napoli-Roma a Di Bello. Pasqua per Benevento-Juventus: Milan-Fiorentina compito di Abisso. Irrati sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Juventus Benevento-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Serie A, gli arbitri: Benevento-Juventus a Pasqua. Doveri per Torino-Sampdoria

TORINO – L’Aia ha comunicato i nomi degli arbitri scelti per la nona giornata di Serie A, in programma domenica 29 novembre alle ore 15.00. ATALANTA – VERONA Sabato 28/11 h. 20.45MASSAIMPERIALE – TARD ...

Arbitro Benevento Juve: designato il fischietto del match

Sabato la Juventus di Andrea Pirlo andrà in scena a Benevento contro la squadra di Pippo Inzaghi: designato il fischietto del match ...

TORINO – L’Aia ha comunicato i nomi degli arbitri scelti per la nona giornata di Serie A, in programma domenica 29 novembre alle ore 15.00. ATALANTA – VERONA Sabato 28/11 h. 20.45MASSAIMPERIALE – TARD ...Sabato la Juventus di Andrea Pirlo andrà in scena a Benevento contro la squadra di Pippo Inzaghi: designato il fischietto del match ...