Angela Merkel | Non invertito ancora il trend | chiudere impianti sci fino a 10 gennaio

(Di giovedì 26 novembre 2020) La crescita esponenziale del Covid è stata fermata ma “non c’èuna inversione del, la crescita dei contagi si è fermata a un alto alto, troppo alto. E in molti Laender cresconotroppo invece di calare”. Lo ha dettoparlando al Bundestag, citando fra l’altro il “triste record delle vittime” segnato l’altro ieri. “Questo deve preoccuparci”, ha aggiunto. “Se aspettassimo che le terapie intensive si riempissero - perché cariche lo sono già - sarebbe troppo tardi”, ha aggiunto la cancelliera. Ieri sera la Germania ha annunciato l’estensioneall’inizio didelle restrizioni per combattere la pandemia Covid-19, inclusa la chiusura di bar e ristoranti e le limitazioni dei partecipanti a riunioni private. “Dobbiamo ...

paoloigna1 : La saggezza di una scienziata e di una politica #covid19 Angela Merkel: 'Non invertito ancora il trend, chiudere i… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Può darsi che i vaccini arrivino prima di #Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanit… - ereike05 : RT @jeperego: Angela #Merkel al Bundestag: è possibile che il vaccino sia disponibile prima di Natale. Governo e Land hanno concordato che… - NicolasssNicola : RT @ultimenotizie: La cancelliera tedesca Angela #Merkel e i governatori dei 16 stati del Paese hanno concordato di prolungare il #lockdown… - divanauta : RT @jeperego: Angela #Merkel al Bundestag: è possibile che il vaccino sia disponibile prima di Natale. Governo e Land hanno concordato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Merkel

La cancelliera Merkel ha però annunciato qualche libertà in più per i giorni delle feste, raccomandando prudenza ...La Merkel proverà a chiedere all'Ue di stabilire il divieto per tutti i Paesi. Intanto, in Francia è stato perfezionato un protocollo sanitario in caso di riapertura delle stazioni. Lo scenario nei Pa ...