All Together Now: Anna Tatangelo e Rita Pavone, freddezza tra di loro (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra Anna Tatangelo e Rita Pavone, due dei 4 giudici di All Together Now, sembra esserci davvero maretta e anche ieri sera si è notato fonte InstagramAnche ieri sera a All Together Now c’è stata freddezza tra Anna Tatangelo e Rita Pavone, dopo la scorsa puntata in cui si sono punzecchiate un bel po’. Durante lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, mentre tutti i cantanti in gara hanno tenacemente provato a raggiungere i migliori risultati per portare a casa i 50 mila euro del premio, tra due giudici ci sarebbe un po’ di maretta. Anna Tatangelo e Rita Pavone spesso e volentieri non sono d’accordo, non lo ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Tra, due dei 4 giudici di AllNow, sembra esserci davvero maretta e anche ieri sera si è notato fonte InstagramAnche ieri sera a AllNow c’è statatra, dopo la scorsa puntata in cui si sono punzecchiate un bel po’. Durante lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, mentre tutti i cantanti in gara hanno tenacemente provato a raggiungere i migliori risultati per portare a casa i 50 mila euro del premio, tra due giudici ci sarebbe un po’ di maretta.spesso e volentieri non sono d’accordo, non lo ...

RengaOfficial : Siete pronti?! Ci vediamo questa sera su Canale 5 dalle ore 21.20 ?? quarta puntata di “All Together Now”! ?? Io ci… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 @m_hunziker conduce un nuovo appuntamento con #AllTogetherNow. A giudicare i 9 concorr… - infoitcultura : All together now, Savio Vurchio ipnotizza con la sua voce e continua l'avventura televisiva Le foto - infoitcultura : All Together Now, Domenico sbalordisce. Michelle: “Non riesco ad alzarmi” - infoitcultura : All Together Now, tutti pazzi per Eki: Michelle Hunziker e Anna Tatangelo si emozionano -