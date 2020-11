Violenza sulle donne, a Cesa targa commemorativa e atto di giunta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne, l’Amministrazione Comunale ha approvato un atto di giunta per aprire un centro di antiViolenza. Inoltre è stata realizzata una targa commemorativa, su iniziativa del consigliere comunale delegato alle Pari Opportunità Gina Migliaccio, sulla panchina rossa posta nel comune. La giunta comunale ha adottato un atto di indirizzo per avviare una manifestazione di interesse, allo scopo di realizzare un Centro AntiViolenza livello locale. L’Amministrazione Comunale “persegue l’obiettivo di promuovere, realizzare, sostenere ed incentivare progetti, attività ed iniziative volte a diffondere i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale contro la, l’Amministrazione Comunale ha approvato undiper aprire un centro di anti. Inoltre è stata realizzata una, su iniziativa del consigliere comunale delegato alle Pari Opportunità Gina Migliaccio, sulla panchina rossa posta nel comune. Lacomunale ha adottato undi indirizzo per avviare una manifestazione di interesse, allo scopo di realizzare un Centro Antilivello locale. L’Amministrazione Comunale “persegue l’obiettivo di promuovere, realizzare, sostenere ed incentivare progetti, attività ed iniziative volte a diffondere i ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - Fedez : In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ?Chiara? abbiamo deciso di supportare Valentina ne… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - Fabio_V79 : RT @virginiaraggi: Oggi è la Giornata contro la violenza sulle donne. Dobbiamo contrastare questo fenomeno giorno per giorno, sensibilizzan… - Fiorenzo_Pilla : RT @Ledizioni: La violenza sulle donne in Rete - il video dell'evento di oggi! -