Vela | Luca Devoti | “Il passaggio dal basket alla vela | fino all’argento alle Olimpiadi La mia storia”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Nuova puntata di Sail2U, il programma dedicato al mondo dellaa cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite della trasmissione, l’italiano vincitore della medagli d’argentodi Sidney 2000,. Ai nostri microfoni,racconta la sua emozionante carriera, dagli inizi sino al giorno della conquista di una medaglia inaspettata o irraggiungibile per molti, ma non per lui: “La mia carriera in Finn è stata particolare. Ho iniziato a navigare molto tardi, a 19 anni, perché prima giocavo a pcanestro. A 13 anni, un problema al ginocchio mi ha reso impossibile poter praticare sport. Quando ho cominciato con la navigazione ero decisamente fuori condizione non avendo più praticato sport dai 13 anni e quindi non ero ...