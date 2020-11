Traffico Roma del 25-11-2020 ore 09:00 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane iniziato lo sciopero del trasporto pubblico autobus metropolitane linea tram e ferrovie urbane potrebbero rimanere completamente fuori servizio fino alle 12:30 intanto chiusa la metro C servizio della linea interrotto indipendentemente dallo sciopero le stazioni di Ottaviano e di Castro Pretorio sono chiuse vediamo che le due stazioni non sono accessibili a causa di lavori insieme allo sciopero Urbano lo sciopero ferroviario ma più lungo in questo caso lo sciopero garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 vicino Piazza dei Re di Roma chiusa via Taranto strada chiusa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane iniziato lo sciopero del trasporto pubblico autobus metropolitane linea tram e ferrovie urbane potrebbero rimanere completamente fuori servizio fino alle 12:30 intanto chiusa la metro C servizio della linea interrotto indipendentemente dallo sciopero le stazioni di Ottaviano e di Castro Pretorio sono chiuse vediamo che le due stazioni non sono accessibili a causa di lavori insieme allo sciopero Urbano lo sciopero ferroviario ma più lungo in questo caso lo sciopero garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 vicino Piazza dei Re dichiusa via Taranto strada chiusa ...

