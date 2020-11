Traffico Roma del 25-11-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) LuceverdeBuona giornata dalla redazione al microfono Simone cerchia rallentato intenso ilentrando asulla Cassia e sulla via Flaminia sulla via Salaria per lavori all’altezza della motorizzazione disagi possibili nelle due direzioni avvenuto un incidente tra via di lunghezza e via della Tenuta del Cavaliere a Colli Albani incidente in via Genzano sul Raccordo Anularerallentato nella carreggiata esterna tra la via Prenestina e la A24 Oggi giornata di sciopero del trasporto pubblico sciopero di 4 ore a partire dalle 830 termine quindi alle 12:30 più lungo lo sciopero ferroviario garantiti Comunque i servizi essenziali corse fino alle 9 e in serata dalle 18 alle 21 verrà dettagli di queste e di altre notizie potete comunque consultare il sitopunto luceverde.it un ...