Scozia, assorbenti gratis per legge a tutte le donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Scozia è la prima al mondo e la legge ha ricevuto ieri il via libera finale del Parlamento di Edimburgo. In Scozia tutti i prodotti legati al ciclo mestruale saranno gratuiti. Il Period Products Bill, ossia il primo provvedimento normativo al mondo che garantisce la fornitura gratis e universale alle donne degli assorbenti e Leggi su 2anews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Laè la prima al mondo e laha ricevuto ieri il via libera finale del Parlamento di Edimburgo. Intutti i prodotti legati al ciclo mestruale saranno gratuiti. Il Period Products Bill, ossia il primo provvedimento normativo al mondo che garantisce la forniturae universale alledegli

