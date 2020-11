Platinette: “Le influencer? Pessimo esempio per i giovani” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mauro Coruzzi, in arte Platinette a Storie Italiane lancia una forte accusa contro le influencer che dai social danno un “Pessimo esempio” alle ragazzine. Foto InstagramOspite della trasmissione Storie Italiane di Eleonora Daniele, questa mattina Mauro ha fatto delle dichiarazioni importanti riguardo l’educazione dei più giovani, il loro rapporto con i social network e soprattutto la figura dell’influencer. Tema del programma della Daniele oggi era la violenza contro le donne, dato che ricorre la giornata mondiale contro la violenza di genere. Il conduttore radiofonico, in collegamento da casa, è lì per pubblicizzare il suo ultimo singolo uscito il 6 novembre. Il brano si intitola Inno della pettegola, creato in collaborazione con Dario Gay e dedicato a Franca Valeri. Mauro commenta ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mauro Coruzzi, in artea Storie Italiane lancia una forte accusa contro leche dai social danno un “” alle ragazzine. Foto InstagramOspite della trasmissione Storie Italiane di Eleonora Daniele, questa mattina Mauro ha fatto delle dichiarazioni importanti riguardo l’educazione dei più giovani, il loro rapporto con i social network e soprattutto la figura dell’. Tema del programma della Daniele oggi era la violenza contro le donne, dato che ricorre la giornata mondiale contro la violenza di genere. Il conduttore radiofonico, in collegamento da casa, è lì per pubblicizzare il suo ultimo singolo uscito il 6 novembre. Il brano si intitola Inno della pettegola, creato in collaborazione con Dario Gay e dedicato a Franca Valeri. Mauro commenta ...

