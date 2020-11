No Dad in piazza: In Campania scelte criminali. Unici in Europa ad aver fatto solo 2 settimane di scuola in 8 mesi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel giorno in cui a Napoli gli studenti fino a 6 anni tornano in aula, in piazza del Plebiscito scioperano i lavoratori Usb di scuola e servizi educativi 0-6. Alla manifestazione sono presenti anche alcuni genitori e docenti della Campania che nelle ultime settimane hanno animato le proteste per chiedere la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. In piazza anche l’Usb Sanità e Trasporti, i disoccupati del movimento 7 novembre e gli attivisti di Bagnoli. “Ci sono state scelte criminali in Campania – racconta Maria Tirinato, docente di Scampia -. De Luca si diverte a fare il paladino dei bambini, dicendo che difende la loro sicurezza, ma avrebbe dovuto mettere in sicurezza mezzi pubblici e ospedali per permettere ai bambini di andare a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel giorno in cui a Napoli gli studenti fino a 6 anni tornano in aula, indel Plebiscito scioperano i lavoratori Usb die servizi educativi 0-6. Alla manifestazione sono presenti anche alcuni genitori e docenti dellache nelle ultimehanno animato le proteste per chiedere la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado. Inanche l’Usb Sanità e Trasporti, i disoccupati del movimento 7 novembre e gli attivisti di Bagnoli. “Ci sono statein– racconta Maria Tirinato, docente di Scampia -. De Luca si diverte a fare il paladino dei bambini, dicendo che difende la loro sicurezza, ma avrebbe dovuto mettere in sicurezza mezzi pubblici e ospedali per permettere ai bambini di andare a ...

Notiziedi_it : Scuola, l’Usb in piazza: no a contratti Dad - corrmezzogiorno : #Napoli Scuola, l’Usb in piazza: no a contratti Dad - Pino__Merola : Napoli, sit-in Usb e Cobas in piazza Plebiscito: no a contratto Dad - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, sit-in Usb e Cobas in piazza Plebiscito: no a contratto Dad - SkyTG24 : Napoli, sit-in Usb e Cobas in piazza Plebiscito: no a contratto Dad -

Ultime Notizie dalla rete : Dad piazza No Dad in piazza: In Campania scelte criminali. Unici in Europa ad aver fatto solo 2 settimane di scuola in 8 mesi Il Denaro No Dad in piazza: In Campania scelte criminali. Unici in Europa ad aver fatto solo 2 settimane di scuola in 8 mesi

Nel giorno in cui a Napoli gli studenti fino a 6 anni tornano in aula, in piazza del Plebiscito scioperano i lavoratori Usb di scuola e servizi educativi 0-6. Alla manifestazione sono presenti anche a ...

Scuola, l’Usb in piazza: no a contratti Dad

NAPOLI - L'Usb Campania è scesa in piazza per manifestare la propria contrarietà all'ipotesi di un contratto Dad perché «mortifica ulteriormente il lavoro degli insegnanti, triplicato con la didattica ...

Nel giorno in cui a Napoli gli studenti fino a 6 anni tornano in aula, in piazza del Plebiscito scioperano i lavoratori Usb di scuola e servizi educativi 0-6. Alla manifestazione sono presenti anche a ...NAPOLI - L'Usb Campania è scesa in piazza per manifestare la propria contrarietà all'ipotesi di un contratto Dad perché «mortifica ulteriormente il lavoro degli insegnanti, triplicato con la didattica ...