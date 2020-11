Napoli | dopo la morte di Maradona c’è l’annuncio di De Laurentiis

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è un dispiacere enorme, immenso nell’aver perso un uomo comeche sarà per sempre nella storia. Un’idea potrebbe essere quella di chiamare il nostro stadio San Paolo-Diego Armando, la prenderemo in considerazione”. Lo ha detto il presidente del, Aurelio Dea RMC. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ettore_Rosato : Pensionato dopo una vita da infermiere. Avrebbe potuto tranquillamente restare a casa e godersi la sua pensione ma,… - fanpage : Stadio San Paolo dedicato a #Maradona, la proposta lanciata al Comune di Napoli dopo la morte di Diego - insopportabile : Dopo San Gennaro era Diego il santo più popolare a Napoli, diciamolo. - uandarin : RT @GabrieleCarrer: Maradona: «Parlai con Carmine Giuliano dopo la Coppa America dell’87 e su “La Gazzetta dello Sport” uscì che se non fos… - monika_mazurek : RT @ultimenotizie: 'Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando #Maradona!!!'. Così il sindaco di #Napoli, Luigi De Magistris, dopo la… -

Morte Maradona, De Magistris sconvolto in lutto e come lui tutta la città di Napoli, così come il mondo intero. Interviene anche il governatore De Luca.(Adnkronos) - Diego è stato "leale avversario di tutto il Milan e grande compagno di squadra e maestro di vita di importanti giocatori rossoneri: dal suo Napoli sono passati Walter De Vecchi e Frances ...