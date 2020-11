Meghan | rivelazione shock | “Ho perso il mio secondo figlio”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In un editoriale sul New York Times, la duchessa di Sussex,Markle, moglie del principe Harry, ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo. È successo a luglio, mentre stava cambiando il pannolino del primogenito Archie, 1 anno e mezzo.Markle ha deciso di condividere sul “New York Times” un dolore che ha colpito lei e il marito, il principe Harry, solo qualche mese fa., duchessa Articolo completo: dal blog SoloDonna

