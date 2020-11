Meghan Markle choc a luglio ho avuto un aborto spontaneo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al quotidiano “New York Times” la duchessa di Sussex ha rivelato che questa estate, ha perso il bambino che portava in grembo. Meghan Markle ha rivelato che mentre stava cambiando il pannolino ad Archie, il primogenito avuto dal principe Harry, ha sentito un crampo fortissimo. Poche ore dopo era in ospedale con il marito a pensare come superare un dolore così grande. Era a pezzi e ha visto il cuore di Harry spezzarsi, ha detto. La duchessa ha cercato di descrivere il tragico momento in cui si rese conto che “qualcosa non andava”. “Mi lasciai cadere a terra con Archie tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi, la melodia allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene” ha continuato Meghan. Nel triste racconto la Markle svela che è stata ... Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 25 novembre 2020) Al quotidiano “New York Times” la duchessa di Sussex ha rivelato che questa estate, ha perso il bambino che portava in grembo.ha rivelato che mentre stava cambiando il pannolino ad Archie, il primogenitodal principe Harry, ha sentito un crampo fortissimo. Poche ore dopo era in ospedale con il marito a pensare come superare un dolore così grande. Era a pezzi e ha visto il cuore di Harry spezzarsi, ha detto. La duchessa ha cercato di descrivere il tragico momento in cui si rese conto che “qualcosa non andava”. “Mi lasciai cadere a terra con Archie tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi entrambi, la melodia allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene” ha continuato. Nel triste racconto lasvela che è stata ...

