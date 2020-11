Mario Fabbroni L' 11 dicembre potrebbe essere una data da ricordare | per gli americani

(Di mercoledì 25 novembre 2020) e per il resto del mondo. Non sarà di certo come l'11 settembre, che negli States mette i brividi: no, l'11 ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Fabbroni

Leggo.it

L'11 dicembre potrebbe essere una data da ricordare, per gli americani e per il resto del mondo. Non sarà di certo come l'11 settembre, che negli States mette i brividi: no, l'11 dicembre potrebbe ...Mario FabbroniEdoardo Bennato, ora come la mettiamo? «Che sono tornato il rinnegato di una volta, però invidio il ragazzo con la chitarra nel video del ...